"صيدلة القناة" تنظم معرضا لمستحضرات التجميل من إنتاج طلابها بالفرقة النهائية

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالأفكار والأنشطة التعليمية المبتكرة، التي تهدف إلى تغيير تفكير الطالب بشكل متطور ورائع، والتي تُحول مفهوم الطالب من مجرد التحصيل العلمي إلى إنتاج وصناعة المستقبل، مؤكداً على دعم إدارة الجامعة لفكر ريادة الأعمال لدى الطلاب من خلال دعم ابتكاراتهم.

وجاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور على معرض مستحضرات التجميل الذي نظمته كلية الصيدلة، والذي أُقيم ببهو مبنى المدرجات الجديد، بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون طلاب الفرقة النهائية لبرنامج الفارم دي والصيدلة الإكلينيكية، والذي قدموا خلاله 30 منتجا من مستحضرات التجميل من إنتاجهم، وشملت كريمات تفتيح البشرة، وأخرى لمعالجة حب الشباب، وعلاج مشاكل الشعر المختلفة، وعلاج الأمراض الجلدية وغيرها .

وأضاف الدكتور ناصر مندور، أن المنتجات الطلابية تُبشر بجيل جديد قادر على اللحاق بعجلة التنمية، وتحقيق رؤية "إنتاج منتجات مصرية 100%"، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح الصيدلية التعليمية بالكلية، مُعلناً أن مصنع الأدوية بالكلية في مرحلة التجهيزات النهائية.

وفي سياق متصل، توجه الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلى كلية الصيدلة لتفقد معرض مستحضرات التجميل.

وكان في استقبالهم بمقر المعرض الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

هذا وتوجه الدكتور محمد عبد النعيم إلى مقر الصيدلية التعليمية بالكلية، مؤكداً أنه سيتم تدريب طلاب المراحل النهائية بها، كما سيتم إدارتها عن طريق الإدارة الطبية بالجامعة ، إلى جانب صرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس بها.

ثم توجه عبد النعيم إلى تفقد المعرض، وسط ترحيب شديد من الطلاب الذين قاموا بشرح منتجاتهم ومدى فاعليتها والتركيبات المستخدمة.

فيما أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن مصنع الأدوية يضم ثلاثة خطوط إنتاج، وسيقدم منتجات تامة الصنع من السوائل، والمطهرات والكريمات. بينما أفاد الدكتور شديد جاد أن الهدف من معرض مستحضرات التجميل هو تدريب طلاب قسم الصيدلانيات على الحياة العملية، من خلال عمل محاكاة لشركات مستحضرات التجميل الكبرى، حيث يقوم الطلاب بتصنيع منتجات جديدة وعمل الدعاية اللازمة لها مع تصميم مواد التعبئة والتغليف.

وجدير بالذكر أن المعرض شهد حضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة نهى مصباح عميد معهد التقنية الحيوية ، ووكلاء كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس بها.