"وكيل الشيوخ" يدعو المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها في الخارج بعد أيام، والمحدد لها 1 ،3،2 ديسمبر المقبل، بجميع القنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنه للمصريين بكل دول العالم.

وأكد أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن المصريين في الخارج هم سفراء الوطن ، قدموا الكثير لبلدهم ، والآن هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهوريه، في توقيت مهم تمر فية الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ، باحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من اجل وطن آمن ومستقر.

وأضاف أبوشقة، أن حق الانتخاب من الحقوق الدستوريه التي كفلها الدستور للمواطن وحرص عليها المشرع الدستوري ، واحاطه بعدد من الضمانات وان المشاركة تاتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.

وتابع ابوشقة أن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفه، قامت بدور كبير في التجهيز لهذا المارثون الانتخابي الكبير، منذ بداية الاعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الاجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافية.