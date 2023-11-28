تعليم الشرقية يحصد المركز الثاني والسادس جمهوري في مسابقة "مشروعي مستقبلي"

كرم محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الطالبة شهد محمد علي محمدبمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية لحصولها علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة مشروعي مستقبلي

كما كرم الرشيدي الطلاب ابراهيم سيد محمود، وعبد الله محمد شعبان، وعبد الرحمن امجد محمود، بمدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية المشتركة بإدارة العاشر من رمضان لحصولهم علي المركز السادس في مسابقة مشروعي مستقبلي، والطالبة شمس الامير صلاح فؤاد بمدرسة الحرية بنات بإدارة غرب الزقازيق لحصولها علي مركز التميز في المسابقة.

و توجه بالشكرللأستاذة دعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والسيد محمود السيد مدير إدارة المدرسة المنتجة والمشرفين بالمدارس لجهودهم في رعاية الطلاب المتميزين في نشاط المدرسة المنتجة.