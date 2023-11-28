برلماني: جهود القيادة السياسية المصرية نجحت في تمديد الهدنة في غزة وستدفع لوقف الحرب تماما

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قوة مصر وقيادتها السياسية، نجحت في إقرار الهدنة الإنسانية في غزة، وفي الضغط كذلك لتمديدها مع حاجة الفلسطينيين الماسة لاستمرارها ووقف الحرب.

وقال أبو عايشة، في تصريحات صحفية له اليوم، إن جهود القيادة السيايسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي نجحت في تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، كما أن قوة الموقف المصري، الثابت والراسخ في رفض مخطط التهجير بشكل علنى أو في الغرف المغلقة مدعوما بموقف شعبي مؤيد، كان له أثر واضح في وقف الحرب.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بموقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تصدير الأزمة إلى دول الجوار، قائلا إن مصر أجهضت هذا الحل الإسرائيلي بوقفتها القوية.

وأضاف "أبو عايشة"، أن الجهود المصرية المبذولة من أجل تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة نجحت في تمديدها، كما نجحت كذلك في ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع، وبما يكفل بقاءهم في أماكنهم ومنع تهجيرهم قسريًا.

وشدد على أن الدور المصري في القضية الفلسطينية دور ريادي ولا يمكن لأحد أن ينكره، مشيرا إلي أن مصر دعمت الأشقاء الفلسطينيين بأكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة إيمانا بقضية فلسطين ونصرة شعبها.

واختتم النائب عبده ابو عائشة، أنه يترقب نجاحا مصريا أكبر في وقف الحرب، ووقف إطلاق النار نهائيا خلال الفترة القادمة والعودة للحل السياسي مرة ثانية لإنهاء هذه المأساة الانسانية، لافتا إلي أن الدولة المصرية ومنذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، وهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.