"هنا باريس" مؤتمر لدعم الرئيس السيسي في فرنسا

تقيم جمعية شباب مصر بفرنسا مؤتمرا حاشداً لدعم الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر في قلب العاصمة الباريسية الشانزلزيه تحت عنوان “هنا باريس ندعم الرئيس السيسي” بمشاركة العديد من أبناء الجالية المصرية بفرنسا وقيادات ورموز الجالية.

وأفادت الدكتورة جيهان جادو بمشاركتها كمتحدث في هذا المؤتمر المهم عن إنجازات الرئيس بملف المصريين بالخارج وملف المرأة المصرية.

وأضافت جادو، أن مثل هذه المؤتمرات مهمة لتوعية أبناء الجالية المصرية بفرنسا بأهمية المشاركة نظرا لأن الانتخابات هذه المرة لها طبيعة خاصة جدا وتأتي في ظروف سياسية صعبة للغاية بما يحاك في المنطقة العربية من مخاطر، وأن الرد الواقعي والعملي هو الالتفاف حول القيادة والوطن للمحافظة علي مقدرات الوطن وحفظ أمنه وأرضه، بالإضافة إلى أن المشاركة تأتي عن اقتناع وايمان بإن كل مصري هو جزء هام من صناعه قرار مصر.

ودعت جادو، المرأة المصرية للنزول بكثرة لصناديق الاقتراع كونها شريكا أساسيا في صناعة قرار مصر.

وأضاف المهندس سامح ابو زيد رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، أن وجود الرئيس السيسي على رأس الدولة المصرية لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة أهمية كبيرة، ويرجع ذلك لإدارته ملفات معقدة وتمثل خطراً على مصر، ومنها ملف الإرهاب ومواجهته، وتقوية الجيش عبر دراسته بها لمواجهة الأخطار التي تحدق بالدولة المصرية.