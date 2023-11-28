محافظ جنوب سيناء يستقبل نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، مع كوكبة من نجوم المسرح من كل أنحاء العالم، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ علي هامش الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تأكيدا علي ترحيبه بكل نجوم العالم من أسبانيا ورومانيا وإيطاليا وكوسوفو والكويت وسلطنة عمان، ومن مصر حضرت الفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج خالد جلال والدكتورة إنجي البستاوي.

وقدم المخرج مازن الغرباوي الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء لدعمه ومساندته لإنجاح المهرجان ومنحه درع المهرجان تكريما للواء خالد فودة ودعمه للمهرجان واحتفاءا واحتفالا بحصوله علي درجة الدكتوراة.

ومن جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بنجاح النسخة الثامنة من المهرجان علي أرض مدينة شرم الشيخ تحت شعار " المسرح من أجل الانسانية" متمنيا دوام النجاح للمهرجان كل دورة .

الدورة الثامنة من المهرجان تقام علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والهيئة العربية للمسرح.

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