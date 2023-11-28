طلاب الشرابية يشاركون في تقييم مسابقة الإلقاء الشعري

شارك طلاب وطالبات ادارة الشرابية التعليمية بمدارس المرحلة الثانوية فى تقييم مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى المديرية وذلك بمسرح المديرية بمدرسة الحسينية الثانوية للبنين.

وجاء ذلك تحت إشراف أسرة توجية التربية المسرحية بالإدارة بقيادة دعاء عبد الرازق موجه اول تربيه مسرحية، وخالد امين موجة تربية مسرحية، وبحضوراشرف بتوجية التربية المسرحية بالادارةبمشاركة الطلاب بالمرحلة الثانوية.

الطلاب المشاركين في تقييم مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،

الطالبة هناء صلاح عبد المعبود مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، والطالبة حبيبة محمد خيرى مدرسة بلال الثانوية بنات، والطالب مصطفى محمد السيد مدرسة الظاهر الثانوية بنين، والطالب محمد مصطفى عبد الرحمن بمدرسة الظاهر الثانوية العسكرية بنين.

وجاء ذلك بحضور اشرف ابو جليل شاعر وكاتب مسرحى ووكيل وزارة الثقافة سابقا، وجمال طاهر موجه عام التربية المسرحية بالمديرية وأعضاء لجنة التحكيم من المديرية، ومصلحة سيد احمد موجه عام اللغة العربية، والسيد محمد معوض موجه اول، ومجدى رجب سيد موجه اول.

وتوجهت إدارة الشرابية التعليمية بجزيل الشكر والتقدير لأسرة توجيه التربية المسرحية على مجهودهم المتميز الملموس وحسن اهتمامهم بالطلاب، ومديرين المدار على مشاركتهم الفعالة والمتميزة وحسن اهتمامهم ورعايتهم للطلاب.