بعد زواج 14 عاما.. يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء يعلنان انفصالهما

أعلن الفنان يوسف الشريف انفصاله رسميا عن زوجته السيناريست إنجي علاء، بعد زواج دام أكثر من 14 عاما.

وكتب يوسف الشريف عبر حسابه على منصة «إكس»: «قدّر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا».

وأضاف: «دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء».

بينما علقت الكاتبة إنجي علاء على انفصالها من الفنان يوسف الشريف، وكتبت إنجي علاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «X»: «قدر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا».

وأضافت: «دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء».

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