"نايل سات" تحصل على شهادة الجودة في نظم الإدارة

الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 02:31 م

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية حصولها على شهادة ISO 9001 :2015 فى نظام إدارة الجودة بعد أن قامت شركة بيروفيريتاس الجهة المانحة للاعتماد بأعمال التدقيق على نظم الإدارة الخاصة بالشركة والتأكد من توافقها مع المعايير المطلوبة طبقاً لاشترطات المنظمة الدولية للتوحيد القياسى ( الايزو) والتى تعكس مدى التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة بما يضمن تقديم خدمات متميزه تلبى توقعات واحتياجات العملاء فى مصر والشرق الأوسط وافريقيا .

من جانبه أشار اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنايل سات، إلي أن السعى للحصول على تلك الشهادة جاء فى إطار رؤية الشركة نحو احداث نقله نوعيه من خلال تحديث وتطوير كافة نظم العمل بالقطاعات الفنية والإدارية وتحقيق أعلى مستويات التميز فى الأداء وايضاً تأكيداً لإستراتيجية الشركة الساعية دوماً إلى تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها .

كما وجه رئيس الشركه الشكر للعاملين بالنايل سات تقديراً لجهودهم فى تحقيق هذا الانجاز واثنى على تفانيهم للحفاظ على مكانة الشركة كأهم مشغل بالمنطقة فى مجال خدمات البث عبر الأقمار الصناعية.

من جهته أشار المهندس محمد يحيى استشارى مشروع تطوير نظام إدارة الجودة بالنايل سات والرئيس التنفيذى لشركه csc، إلى مدى أهميه تطبيق نظام ادارة الجوده بالشركة حيث يعد حجر الأساس لخطة التطوير والتحسين المستمر والتى تهدف الىتطوير ورفع كفاءه مستوى الخدمات المقدمه الى جميع العملاء بما يتناسب مع مكانة وسمعة النايل سات كأحد الشركات الرائدة فى مجال الاتصالات الفضائية .

كما اشاد استشارى المشروع بالدعم والدور القيادى الفعال المقدم من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالنايل سات وبالكفاءات المتميزة وبجهود العملية المبذولة والتى كان لها الدور الاساسى فى انجاز المشروع فى زمن قياسى.

الجدير بالذكر ان نايل سات حصلت خلال الاشهر الماضية على شهادة WTA من المستوى الرابع وهى أعلى درجات التصنيف فى تأمين استمرارية الخدمة من هيئة المحطات الأرضية العالمية والذى يؤكد على مدى التزام الشركة بالعمل على الإرتقاء والتطوير المستمر.