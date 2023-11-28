الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفد مؤسسة "موبيلتى إنديا" الهندية

فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والتقنية مع المؤسسات الدولية المختلفةاستقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفد مؤسسة (موبيلتى إنديا) الهندية الحاصلة على اعتماد الجمعية الدولية للأجهزة التعويضية (ISPO) فى مجال إعداد الكوادر البشرية الفنية العاملة فى هذا المجال.

تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن الإمكانيات العلمية والفنية داخل الكلية العسكرية التكنولوجية، أعقبها جولة تفقدية لعدد من المعامل والأقسام التخصصية بالكلية، والإطلاع على منظومة الإعداد والتأهيل العلمى للطلبة الدراسين بقسم تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

وألقى اللواء أ.ح أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بالتعاون مع المؤسسة فى مجال التأهيل والاعتماد، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير العملية التعليمية داخل الكلية بما يسهم فى بناء أجيال من الكوادر المؤهلة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

كما تضمنت زيارة وفد مؤسسة ( موبيلتى إنديا ) تفقد مصنع الأطراف الصناعية التابع للقوات المسلحة بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بعد تطويره بالتعاون مع الجانب الألمانى كأفضل مراكز التجميع والموائمة لخدمة المريض المعاق حركيا .