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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يغلق باب بقاء فتوح.. والأهلي يحسم موقفه من ضم اللاعب

أحمد فتوح
أحمد فتوح
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أغلق مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف بقاء أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير المقبل.

وقرر مسئولو الزمالك، في وقت سابق، إيقاف أحمد فتوح، لمدة شهر، وخصم 25% من قيمة تعاقده مع النادي الموسم الحالي، على خلفية مغادرة معسكر الفريق ليلة مواجهة زد في بطولة الدوري، رفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

ويخوض أحمد فتوح، في الفترة الحالية، مع الزمالك تدريبات منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية في النادي، ومن المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وكشف مصدر مسئولو بالزمالك، أن أحمد سليمان، المسئول عن ملف فريق الكرة بالنادي، يرفض كافة المحاولات للتفاوض حول بقاء اللاعب، ويصر على رحيله خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يبحث عن عرض لبيع أحمد فتوح في الميركاتو الشتوي حتى يحقق أي استفادة مالية من بيعه.

على صعيد آخر كشف الإعلامي إسلام صادق، عن عرض النادي الأهلي لضم أحمد فتوح والذي يبلغ 60 مليون جنيه خلال 3 مواسم.

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