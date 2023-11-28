صحة القليوبية: فحص 150891 طالبا لمرض البلهارسيا والطفيليات المعوية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، قيام الإدارة العامة للامراض المتوطنة بفحص 150891 طالبا وطالبة من طلاب مدارس الريف بالمحافظة حتى الآن، ضمن حملة الكشف عن مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في ظل حرص الدولة على صحة طلاب المدارس ومن أجل تطبيق استراتيجية وزارة الصحة فى القضاء على مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية، وبتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة لبنى سليم مدير الإدارة العامة للامراض المتوطنة.

وتابعت، أن الحملة تضمنت تجريع الحالات الإيجابية، حيث استهدفت عملية الفحص طلاب الصف الأول الابتدائى، والأول الإعدادى، والثانوى، موضحة أن الحملة مستمرة على كافة مدارس الريف بقرى المحافظة.