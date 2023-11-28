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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يستقبل سفير جورجيا ويبحثان فتح المجال أمام استقدام الأفواج السياحية

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل سفير جورجيا بمصر
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لسفير دولة جورجيا بمصر ميخائيل تيجيشفيلي ، وذلك ضمن اهتمام كبير المحافظة المتواصل بإستقبال الوفود الزائرة لها سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض كافة المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية والثقافية ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى .

وأبرز ما جاء في اللقاء فتح المجال أمام استقدام الأفواج السياحية من دولة جورجيا ، مع إقامة إتفاقية تآخى بين مدينتي أسوان و سفانيتى للتشابه في المقومات السياحية والاقتصادية والثقافية .

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أشرف عطية المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان ، وخاصة أنها تتميز بتنوع فى المنتج السياحى مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمى ، لافتاً إلى السعي الجاد لإستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية ، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة ، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم فى حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية.

فيما قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال ، واطلاعه على كافة المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة ، وهو الذى دفعه للإهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع إتفاقية التآخى ، والتى سترتكز عناصرها على الجوانب السياحية والاستثمارية.

كما أعرب عن سعادته بأنه بزيارة محافظة أسوان ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التى تحققها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية  .

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا، تعبيرًا وإعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين .

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سفير جورجيا بمصر توقيع إتفاقية التأخى أخبار محافظة أسوان