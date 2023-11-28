محافظ أسوان يستقبل سفير جورجيا ويبحثان فتح المجال أمام استقدام الأفواج السياحية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لسفير دولة جورجيا بمصر ميخائيل تيجيشفيلي ، وذلك ضمن اهتمام كبير المحافظة المتواصل بإستقبال الوفود الزائرة لها سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض كافة المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية والثقافية ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى .

وأبرز ما جاء في اللقاء فتح المجال أمام استقدام الأفواج السياحية من دولة جورجيا ، مع إقامة إتفاقية تآخى بين مدينتي أسوان و سفانيتى للتشابه في المقومات السياحية والاقتصادية والثقافية .

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أشرف عطية المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان ، وخاصة أنها تتميز بتنوع فى المنتج السياحى مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمى ، لافتاً إلى السعي الجاد لإستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية ، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة ، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم فى حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية.

فيما قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال ، واطلاعه على كافة المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة ، وهو الذى دفعه للإهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع إتفاقية التآخى ، والتى سترتكز عناصرها على الجوانب السياحية والاستثمارية.

كما أعرب عن سعادته بأنه بزيارة محافظة أسوان ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التى تحققها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية .

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا، تعبيرًا وإعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين البلدين .

IMG-20231128-WA0011

IMG-20231128-WA0010