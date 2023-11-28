“تعليم القاهرة” تحصد المراكز الأولى لفريق الصم والمكفوفين بمسابقة أوائل الطلاب

عقدت الإدارة المركزية للتعليم العام للتربية الخاصة، مسابقات أوائل الطلبة لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج ومسابقات أوائل الطلبة لطلاب مدارس التربية السمعية والدمج ومسابقات أوائل الطلبة لطلاب مدارس التربية البصرية والدمج وذلك لإكتشاف وتنمية الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الطلاب بهدف اختيار الفريق الذى يمثل محافظات الإقليم الواحد فى مسابقات الجمهورية.

وجاء ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوى الهمم وطبقا لخطة الأنشطة لطلاب التربية الخاصة والدمج للعام الدراسى 2023 /2024.

وقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة التهنئة لفريق الصم لحصوله على المركز الأول وفريق المكفوفين لحصوله على المركز الثاني بالمسابقة معبرا عن سعادته بالتميز والتفوق لذوى الهمم، كما توجه بالشكر لمدير إدارة التربية الخاصة والمشرفين المستهدفين مع الطلاب وتعاونهم الفعال معهم ، متمنيا لهم دوام الإستمرار وبذل مزيد من الجهد و التفانى والعمل بروح الفريق لتفعيل الأنشطة والمسابقات لما لها من أهمية ودور فعال فى خدمة الأنشطة التربوية وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار لديهم ومزيد من النتائج المشرفة لرفع اسم القاهرة عاليا فى مختلف المسابقات .

وشارك طلاب ذوى الهمم من طلاب الفكري:

1_ بلال مصطفى سليمان عبدالله، أول مهني، مدرسة حلوان التابعة لإدارة حلوان.

2_ سيف السيد عنتر الحسينى، أول مهني، مدرسة بن طولون التابعة لإدارة الخليفة.

3_ بسملة هيثم محمد رضا، ثالث مهنى، مدرسة حلوان التابعة لإدارة حلوان.

4_ ندى محمد حسام الدين، أول ثانوى، مدرسة هارفرد التابعة لإدارة شرق مدينة نصر.

أسماء الطلاب السمعى:

1_أمينة عرفة سلامة، أمل حلوان بنات التابعة لإدارة حلوان.

. 2_ أمل هادى، أمل مديحة قنصوة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر.

3_ بيشوى عزت، أمل صلاح الدين التابعة لإدارة النزهة.

4_ بولا جورج، القومية شبرا التابعة لإدارة شبرا.

أسماء الطلاب البصرى :

1_ عادل سعودى، مدرسة حمامات القبة التابعة لإدارة الزيتون.

2_ حبيبة محمد، مدرسة النور التابعة لإدارة النزهة.

3_ دعاء ربيعى، مدرسة النور التابعة لإدارة النزهة

4_ أحمد فاضل أحمد، مدرسة النور التابعة لإدارة الساحل