رئيس المرصد الأورومتوسطي: حجم التدمير في غزة كارثي.. والاحتلال أباد بلدات كاملة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إن أيام الهدنة الخمس كشفت المفاجأة والصدمة الكبرى لكون حجم التدمير الذي يتم رصده في غزة كارثي على عكس ما كان يتم رصده في فترات الحرب، موضحا أن الاحتلال أباد بلدات كاملة في بيت حانون.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال دمر البنية التحتية والمؤسسات الدينية والثقافية وتم تعديل الأرقام الخاصة بالإحصائيات حول الدمار في غزة والأرواح التي سقطت، حيث يود 20 ألف و300 من الضحايا و3% من سكان غزة تم تعرضوا للقتل أو الجرح.

كما لفت رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن الكثير من الجرائم تكشفت والمشهد غاية في المأساوية خاصة في شمال غزة والمواطنين يعانون والمستشفيات لا تعمل و3 مستشفيات فقط تعمل وتقدم الرعاية الأولية والكثيرين يتوفون لعدم قدرة الأطباء التعامل مع حالاتهم.