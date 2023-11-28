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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

المركز القومي للترجمة يطلق النسخة العاشرة من مسابقة كشاف المترجمين

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة
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أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "صفقة رابحة" للأديب: أمين يوسف غراب.

 وتأتي شروط المسابقة وفقًا للتفاصيل التالية أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة‏،حيث يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة، تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

ويأتي ذلك استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، في 4 نوفمبر

كشاف المترجمين المركز القومي للترجمة الاديب امين يوسف صفقة رابحة اللغة العربية