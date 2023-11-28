المركز القومي للترجمة يطلق النسخة العاشرة من مسابقة كشاف المترجمين

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "صفقة رابحة" للأديب: أمين يوسف غراب.

وتأتي شروط المسابقة وفقًا للتفاصيل التالية أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة‏،حيث يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة، تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

ويأتي ذلك استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، في 4 نوفمبر