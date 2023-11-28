مع اقتراب نهاية 2023.. تعرف على مواعيد نوات الإسكندرية للعام الجديد 2024

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال أولى نوات شهر ديسمبر، حيث يحمل شهر ديسمبر العديد من النوات التي تشهدها مدينة الإسكندرية، وهي نوة قاسم، فهي واحدة من أشد النوات التي تشهدها مدينة الإسكندرية، وتأتي برياح جنوبية يصاحبها أمطار غزيرة، تستمر لمدة 5 أيام.

وتشهد الإسكندرية في شهر ديسمبر ثلاث نوات متتالية حتى بداية العام الجديد، أولهما نوة قاسم وتأتي في يوم 4 ديسمبر، ثم نختم فصل الخريف بنوة الفيضة الصغرى، في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج، بينما نختم عام 2023 بأولى نوات فصل الشتاء لهذا العام وهي نوة عيد الميلاد والتي تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر يومين، مع هطول أمطار شديدة بالإضافة إلى رياح غربية.

ومع بداية عام 2024 أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جدول المواعيد النوات للعام الجديد، حيث نبدأ بنوة رأس السنة والتي تستمر لمدة 4 أيام وتبدأ يوم 2 يناير، وهيي رياح غربية يصاحبها أمطار متوسطة الشدة.

ويستقبل شهر يناير هذا العام مجموعة أخرى من النوات المتتالية ومنها نوة الفيضة الكبرى وتأتي في يوم 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، وهي رياح جنوبية غربية يصاحبها أمطار شديدة على معظم أنحاء المحافظة، ونوة الغطاس التي تأتي في يوم 19 يناير 2024، برياح غربية ممطرة، أما عن نوة كرم وهي أخر نوات شهر يناير وتأتي يوم 28، وتستمر لمدة 7 أيام برياح غربية وأمطار غزيرة.

أما عن نوات شهر نوفمبر فستشهد الإسكندرية نوة واحدة فقط خلال هذا الشهر وهي نوة الشمس الصغيرة يوم 18 نوفمبر، وهي ممطرة تأتي برياح شمالية غربية، وتستمر لمدة 3 أيام.

وأما عن أخر نوات الشتاء 2024 فهي نوات غالبًا ممطرة، وأبرزها نوة السلوم تأتي يوم 2 مارس برياح جنوبية غربية وتستمر لمدة يومان، ونوة الحسوم تأتي يوم 9 مارس برياح جنوبية غربية، وتستمر لمدة 7 أيام.

وتأتي يوم 18 مارس نوة الشمس الكبيرة برياح شرقية وتستمر لمدة يومان فقط، ونوة العودة وبرد العجوزة والتي تستمر لمدة 6 أيام، برياح شرقية تبدأ يوم 24 مارس.