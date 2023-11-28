التنمية المحلية: خطة لتطوير مواقع السياحة الريفية والدينية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تحرص على مشاركة وتمكين القطاع الخاص في الاستثمار السياحي، حيث يسهم ذلك في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية ومخططات التنمية.

وأضاف آمنة، خلال كلمته اليوم بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بالسياحة الثقافية والتاريخية بالقاهرة"، والذي تعقده الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "USAID"، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة بمصر، ووزير السياحة أحمد عيسى، إن مصر تتعاون مع العديد من شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي ساهمت في إنجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي والأثري.

وتابع الوزير: "منتدى اليوم يعتبر منصة مهمة لتبادل المعلومات، وتعزيز روابط الثقة بين المستثمرين، جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة لدفع الأداء وتعزيز وتمكين الاستثمار السياحي، لما له من أثر قوي في خلق مناخ استثماري مشجع خاصة بنمط السياحة الثقافية والتاريخية، ما يمكن أن يشكل فرص هامة لكبرى الشركات المحلية والدولية".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إنشاء أول منصة إلكترونية تتضمن خريطة بالقرى التي يمكن أن تستقبل السياح من مختلف دول العالم، وذلك بهدف العمل على الترويج للسياحة الريفية أيضا، بجانب استكمال مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يضم أكثر من 25 نقطة في مختلف المحافظات لتنمية حركة السياحة الدينية.

وقال: "نعمل أيضا على رفع الوعي السياحي لدى سكان القرى التي يمكن أن تستقبل وتستوعب سياح العالم، ونحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين السياحيين، وإزالة كافة العقبات، باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الحقيقية، وانعكست هذه الرؤية الطموحة في عددا من أهداف الحكومة المصرية في مجال السياحة المستدامة، واعتمدت في خطتها على عدة عوامل منها بأهمية حماية البيئة والحفاظ على التراث وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة العملية السياحية وبالتالي خلق بيئة محفزة للاستثمار السياحي وداعمة للاقتصاد القومي".