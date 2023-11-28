بعد غلق استاد القاهرة لمدة شهر.. "السلام" يستضيف مباريات الزمالك في الدوري

استقر مسئولو نادي الزمالك، على خوض مباريات فريق الكرة لأول بالنادي في بطولة الدوري، على استاد السلام، بسبب غلق استاد القاهرة لمدة شهر.

وتشهد الفترة الحالية زراعة البذرة الشتوية الخاصة بأرضية استاد القاهرة، واستقر مسئولو رابطة الأندية المحترفة، على استضافة استاد السلام مباريات الفرق التي تخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.