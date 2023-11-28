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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المنظمة العربية للهلال الأحمر: الخدمات الطبية في غزة أقل من المستوى المطلوب

صالح التويجري
صالح التويجري
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أكد الأمين العام للمنظمة العربية الهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح التويجري، أن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية، ولا تزال الخدمات الطبية هناك أقل من المستوى المطلوب؛ نظرا لخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة.

وقال أمين المنظمة - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم  - إن الهدنة كانت مهمة لالتقاط الأنفاس وإسعاف وإنقاذ المنكوبين في غزة، منوها بأهمية الدور المصري الكبير في إدارة تلك الكارثة الإنسانية وسماحها بدخول المرضى وعلاجهم، وكذلك الدور القطري في السعي للهدنة وتبادل الأسرى.

وأضاف أنه قبل الهدنة كان يتم منع دخول المساعدات ثم إدخال مساعدات قليلة، وفي الوقت الحالي تدخل نحو 200 شاحنة، جزء منها فقط يذهب إلى الشمال الأكثر تضررا، معربا عن أمله أن تتحول الهدنة إلى وقف نهائي لإطلاق النار وإدخال الكميات الكافية لمساعدة سكان غزة.

وأشار أمين المنظمة إلى الدور المهم الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإيصال المساعدات للمحتاجين، والمنشآت من مستشفيات ومدارس ودور رعاية.​

 

المنظمة العربية للهلال الأحمر غزة