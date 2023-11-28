اليوم.. عزاء طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

يقام عزاء الفنان طارق عبدالعزيز بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، حيث تتلقى أسرة الفنان الراحل واجب العزاء المقرر أن يحضره عدد كبير من نجوم الفن.

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز أمس الأول الأحد، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وسبب رحيل طارق عبدالعزيز، صدمة كبيرة لأسرة الوسط الفنى؛ حيث تمتع بسيرة طيبة مع زملائه ومع كل ما تعامل معه؛ لذلك حرص عدد كبير من زملائه على حضور جنازته.

وظهر طارق عبدالعزيز في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وهو من مواليد محافظة سوهاج، تخرج من كلية الحقوق، عمل بداية من عام 1986م في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.