وزيرة التضامن: الحضور الإنجيلي في مصر له أياد بيضاء على المجتمع

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن سعادتها بالمشاركة في اللقاء التي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية “معا نحو المستقبل: المشاركة والعمل”.

وقالت: "الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قيادة وطنية ترعى المواطنة وتسعى لدولة المدنية الحديثة، كما أن الحضور الإنجيلي في مصر له أياد بيضاء على المجتمع المصري في نشر الوعي والتعليم والخدمات الاجتماعية".

وأضافت القباج، "أن مصر استطاعت أن تتخطى فجوات تنموية بوعي شعبها وإرادة الدولة من خلال استصلاح ٤ مليون فدان لزراعة محاصيل أساسية، والتدريب الحرفي، وتطوير الطرق والموانئ، وتطوير خدمات الكهرباء ومياه الشرب بجانب النهضة الثقافية، كما نسعى إلى تنمية شاملة في الجمهورية الجديدة بسواعد كل أبنائها، ومستمرون في عملية البناء باستخدام مبادئ وممارسات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أي تحديات. مصر قوية بجيشها وقيادتها وشعبها العظيم" .

وكشفت وزيرة التضامن أن تنمية حزمة الحماية الاجتماعية ارتفعت من 15 مليار سنة 2000 إلى 500 مليار في 2023.