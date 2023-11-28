التخطيط والقومي للحوكمة يطلقان البرنامج التدريبي الثاني لإدارة المشروعات

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- البرنامج التدريبي الثاني لإدارة المشروعات، والذي يتم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك.

حضر حفل الإطلاق محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، م. عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة بريسك، وأدار الجلسة د. خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية واستشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية، عمر عبد الله، نائب مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية، م. حنان عبد الله، مدير إدارة المشروعات بالوزارة.

وخلال إطلاق البرنامج قال محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن وجود عدد من العاملين بالوزارة حاصلين على الرخصة الدولية لإدارة المشروعات سوف ينعكس بشكل كبير على الاحترافية في الأداء وجودة مخرجات الوزارة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الجهاز الحكومي به العديد من الكوادر الجيدة التي تحتاج إلى التدريب المتميز بما يعد مكسب لهم وللجهة التي يعملون بها، مؤكدًا أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبدت استعدادها بتقديم دعم لا محدود لتدريب وتأهيل الكوادر بالوزارة من أجل الوصول لأفضل النتائج داخل بيئة العمل.

من جانبها أكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية التدريب وبناء القدرات والاستثمار في البشر، مشيرة إلى أهمية البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات والذي يصب عائده الأساسي في كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية.

وأوضح د. خالد زكريا، أن المشروع الخاص بتدريب إدارة المشروعات يضم برنامجين، برنامج أساسي تم الانتهاء منه بالفعل، والآخر برنامج الاستعداد للرخصة الدولية لإدارة المشروعات والذي يضم أفضل العناصر التي اجتازت المرحلة الأولى، مؤكدًا أهمية نقل فكر إدارة المشروعات إلى الجهات الاخرى.

وأشار م. عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة بريسك إلى النتائج الجيدة للمتدربين والتطور الذي وصلوا إليه بعد المرحلة الأولى من البرنامج، مؤكدا أن القطاع الحكومي في مصر ملئ بالعناصر الجيدة، لذا كان الهدف الأسمى هو إيجاد أفضل الممارسات المعيارية للعمل عليها داخل الجهاز الإداري.

وقال عمر عبد الله، نائب مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية، إن التعاون مع وزارة التخطيط ومعهد الحوكمة مستمر على مدار فترات طويلة، مشيرا إلى البرنامج التدريبي الخاص بإدارة المشروعات كأحد الأنشطة الرئيسية التي يتم التعاون فيها مع الجهتين، موضحًا أن استجابة المتدربين خلال البرنامج فاقت التوقعات، حيث إن فكرة إدارة المشروعات تعد فكرة مهمة في الجهاز الحكومي بما ينعكس بالإيجاب على كافة مشروعات الدولة.