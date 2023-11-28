6 ديسمبر.. عرض خاص لفيلم "شماريخ"

يقام عرض خاص لفيلم "شماريخ" يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور أبطال وفريق العمل في إحدي سينمات الشيخ زايد، تمهيداً لعرض الفيلم يوم 7 من ديسمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.