الزمالك يفاوض سبورتنج لشبونة لتقسيط غرامة شيكابالا

دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل تقسيط غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بالنادي، لحل أزمة إيقاف القيد.

وينتظر الزمالك رد مسؤولى النادي البرتغالي، لتقسيط الغرامة والتي تبلغ مليون ونصف دولار، قيمة المستحقات المتراكمة من صفقة عودة شيكابالا للزمالك عام 2015.

وأكد الإعلامي إيهاب الكومي، في تصريحات تليفزيونية، أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للزمالك، لمعرفة الموقف بعد تدخله لإنهاء الأزم.

وأشار الكومي، أن فينجادا أكد لإدارة الزمالك أن النادي البرتغالي رفض عرض تقسيط الغرامة المالية الذي طرحته إدارة نادي الزمالك.