بالفيديو.. العمل: خفضنا نسبة البطالة لـ7% ووفرنا 14 مليون وظيفة منذ 2014

قال أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إنه تم تخفيض نسبة البطالة من 13.2% عام 2013 إلى 7% عام 2023، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يوجه وزارة العمل بضرورة توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسبة البطالة.

وأضاف "قطامش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير 14 مليون فرصة عمل منذ عام 2014 حتى الآن، منهم 7 ملايين داخل مصر و7 ملايين خارج مصر"، موضحًا أن 9 مكاتب يتبعون وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب خاصة في مهن الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع، أنه تم التفكير في توفير فرص عمل للشباب وكيفية تأهيلهم للمهن خارج مصر وداخل مصر، وتم اطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك عام 2019، وعملت حياة كريمة على توفير فرص تدريب للشباب في القرى الخاصة بهم عن طريق المبادرة من خلال سيارات التدريب المتنقلة بقرى "حياة كريمة" لتعليم الشباب مهن مختلفة.

وأردف، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، أن مبادرة “مهنتك مستقبلك” قامت بتدريب نحو 7 آلاف شاب وفتاة حتى الآن من خلال 27 سيارة متنقلة في مختلف قرى ومحافظات حياة كريمة.