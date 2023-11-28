نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 260 فلسطينيا بالضفة خلال أيام الهدنة

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت 260 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال أيام الهدنة الأربعة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أوردته "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: إن "المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة".

وأشار إلى أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي، تزامنًا مع العدوان الذي تشنه "إسرائيل" على قطاع غزة المحاصر.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون الاحتلال، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 أكتوبر الماضي.

ووافقت حكومة الاحتلال على قائمة بأسماء 50 أسيرة فلسطينية، يُفترض أن تفرج عنهن، مُقابل إطلاق حركة "حماس" سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة ليومين إضافيين.