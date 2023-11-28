ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 260 فلسطينيا بالضفة خلال أيام الهدنة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت 260 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال أيام الهدنة الأربعة، مشيرا  إلى أن حصيلة المعتقلين في الضفة المحتلة بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف إن "المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون الاحتلال، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 أكتوبر الماضي.

ووافقت حكومة الاحتلال على قائمة بأسماء 50 أسيرة فلسطينية، يُفترض أن تفرج عنهن، مُقابل إطلاق حركة "حماس" سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة ليومين إضافيين.

نادي الأسير الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلية 260 فلسطيني ا الضفة الغربية أيام الهدنة الأربعة حصيلة المعتقلين