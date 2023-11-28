"اقتصادية النواب": المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تسهم في تعزيز تنمية الاستثمارات

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية، يسهم بقوة فى دعم وتعزيز توجه الدولة نحو تنمية الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد والتحول الرقمي والميكنة فى مختلف القطاعات ومواكبة التطورات والتغيرات التى يشهدها العالم.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرخصة الذهبية خطوة من الخطوات الجادة التى تستهدف النهوض بالاستثمار ومواكبة الخطوات التي تنتهجها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز الاستثمارات وجلب المزيد من المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن المنصة تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، إضافة إلى تمكينهم من طلبات الحصول على الموافقة الواحدة ومتابعة الموقف التنفيذى لها، وتقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وهذا ما يتفق مع التطورات التي يشهدها العالم، حيث يوجد بعض الدول المجاورة يتم منح الرخصة بعد 24 ساعة عمل.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الرخصة الذهبية بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ووفقا للقانون يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية سيران أحد الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، ومن ثم المنصة ستكون إضافة قوية للاستثمارات بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة.