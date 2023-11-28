برلماني: تمديد الهدنة بغزة يعكس مكانة مصر وقدرتها على التفاوض

قال النائب عمرو هندى ، عضو مجلس النواب، إن نجاح الجهود المصرية فى تمديد الهدنة يعكس مدى حرص الدولة على دعم القضية، وفى نفس الوقت مكانة مصر وقدرتها على التفاوض، خاصة وأن مصر تمتلك خبرة فى ملف التفاوض بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ، إضافة للدور الفاعل للجانب القطري فى القضية، وأمريكا.

وأضاف هندى، ان التمديد يشمل الإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين لدى حماس وهناك جهود مستمرة وعمل متواصل بين الجانبين المصرى والقطرى من أجل ان يتحول الأمر إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار حتى يمكن الرجوع إلى مائدة المفاوضات السياسية من أجل الوصول لحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد عضو مجلس النواب، ان الجانب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يدعم القضية الفلسطينية، سياسيا وإنسانيا وفي مختلف المحاور والقضايا، ومصر تتبنى القضية طوال الوقت وتعمل على ضرورة إيجاد حلول جذرية ووقف الحرب الإجرامية والممارسات المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي يقوم بها جيش الاحتلال ليل نهار ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أهمية تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول لحل الأزمة بشكل جذرى، ووقف النار بشكل نهائى ، وذلك من خلال كل الأطراف الفاعلة فى الازمة، وأن يكون للمجتمع الدولي دور فى ذلك بعد حالة الصمت الرهيبة التى أذهلت العالم.