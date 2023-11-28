الصحة الفلسطينية: 3 مستشفيات فقط بشمال غزة تقدم الخدمة للمرضى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلاثة مستشفيات فقط بشمال غزة تقدم الخدمة للمرضى، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن أضرار القطاع الصحي بغزة بلغت ملايين الدولارات، ومستشفيات شمال غزة عاجزة عن تلبية حاجات المرضى.

كما طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية بحماية القطاع الصحي بغزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاصر بالدبابات عدة مناطق في شمال قطاع غزة، منعت وصول امدادات الوقود والأدوية لمستشفيات شمال القطاع، والمحاصرة منذ عدة أسابيع.