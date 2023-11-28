مباريات اليوم.. عودة دوري أبطال أوروبا والأهلي يواجه سموحة

تستعرض البوابة نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهتي بيراميدز والإسماعيلي والأهلي وسموحة في الدوري المصري وعودة مباريات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

لاتسيو X سيلتك – 7.45 مساءً

شاختار X رويال أنتويرب – 7.45 مساءً

فينورد X أتلتيكو مدريد – 10 مساءً

مانشستر سيتي X لايبزيج– 10 مساءً

يونج بويز X سرفينا زفيزدا الصربي – 10 مساءً

برشلونة X بورتو – 10 مساءً

ميلان X بوروسيا دورتموند – 10 مساءً

باريس سان جيرمان X نيوكاسل يونايتد – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

بيراميدز x الإسماعيلي– الساعة 4 عصرا

الأهلي x سموحة– الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الجيش الملكي x الوداد– الساعة 5 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

العين X باختاكور – الساعة 6 مساء

أهال X الفيحاء – الساعة 6 مساء

نافباخور نامانجان X الهلال – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

الأرجنتين x ألمانيا- الساعة 10:30 صباحا

مالي x فرنسا– الساعة 2 ظهرا