القاهرة الإخبارية: التحالف الوطني بمصر جهز 250 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

أكد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” إلى معبر رفح، دخول 7 شاحنات وقود جديدة إلى قطاع غزة ووصول 8 مصابين إلى المعبر تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

كما أوضح أن معبر رفح يواصل استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية في خامس أيام الهدنة الإنسانية بين إسرائيل و فلسطين، مشيرا إلى أن التحالف الوطني بمصر جهز نحو 250 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.

وتابع أن عددا كبيرا من العالقين في المدن المصرية دخلوا من معبر رفح وإنهاء إجرائتهم سريعا وانتقلوا إلى قطاع غزة للعودة إلى منازلهم وأهاليهم، فيما يوجد سيارات إسعاف في الانتظار للدخول بالتنسيق مع الهلال الأحمر.