بالفيديو.. مستشار بالأكاديمية العسكرية: طوفان الأقصى أظهرت تفكك جيش الاحتلال وضعفه

قال اللواء محمد زكى الألفى، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الأحتياط التى يجب أن تقدر بـ635 ألف جندي، وذلك لم يتم تحقيقه بسبب قلة عدد سكان اسرائيل، لافتًا أن الجيش الفعلي يقدر بحوالى 170 ألف جندي.

وأضاف "الألفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن يصعب الوصول لعدد الأحيتاط المستدعة قلة الكفاءه القتالية للجيش بالميدان الفعلي، مشيرًا إلى أن غياب ألفين جندي من جيش الاحتلال حدث يتم لأول مرة منذ عام 1948، وذلك الغياب مستمد من عملية طوفان الأقصى نتيجة تغيير بعض القوانين في اسرائيل.

وأوضح، أن اسرائيل في حالة ضعف وتفكك شديد من الداخل منذ عملية طوفان الأقصى وكل ذلك ينعكس على أداء المؤسسة العسكرية من الجهة الجسدية والمعنوية خاصة وتعرضهم لصدمات نفسية طويلة واحتياجهم لتأهيل نفسي شديد نتيجة العملية.

وتابع مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هناك تفكك في القيادة العسكرية داخل جيش الاحتلال وذلك ظهر من النتائج الفعلية وتصريحات خاصة من الداخل لديهم فعملية طوفان الأقصى قامت بخلخة كبيرة بجيش الدفاع الاسرائيلي وخاصة أنهم قوات غير نظامية وقدرتهم على أخذ الأسرى وتحقيق دمار بعض المنشأت والأماكن الخاصة بالاحتلال، فذلك يؤكد على وجود تأثير قوى هز جيش الاحتلال من الداخل.