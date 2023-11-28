التنمية الأمريكية: 120 مليون دولار حجم المساهمة في قطاع الآثار المصري

قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "USAID"، إن بلاده، ومن خلال الوكالة، تدرك أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية، ما يساهم في دفع الاقتصاد المصري للأمام.

جاء ذلك خلال مؤتمر “دعم السياحة التاريخية والثقافية في مصر وجذب الاستثمارات”، الذي عقد اليوم بالقاهرة بحضور مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية، وأحمد عيسى وزير السياحة، وغادة شلبي نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئبس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة.

وأضاف جونز، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تعاونت مع وزارة السياحة والآثار في تطوير العديد من المواقع بالقاهرة التاريخية وخاصة في مجموعة من الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها، لافتا إلى أن القاهرة التاريخية هي جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها من مقاصد السياحة التاريخية في العالم.

وتابع جونز، أن مشاركة الوكالة جاءت بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية، والشركاء من القطاع الخاص، وللمجتمع، وللأجيال القادمة، منوها: "منذ عام 1995 استثمرت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها".