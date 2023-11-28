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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشرف العجرمي: تطبيق حل الدولتين صعب في ظل حكومة نتنياهو

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون
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قال أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إنه يجب تطبيق حل الدولتين على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن تطبيق حل الدولتين صعب في ظل حكومة بينامين نتنياهو وشراكته مع الصهيونية الدينية.

وأضاف وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا يمكن ان تستمر في الحرب في غزة يوما واحدا بدون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الضغط الدولي سيؤثر على الموقفين الإسرائيلي والأمريكي وسيحدث تغييرا كبيرا مع تفكير كثير من الدول في تغيير موقفها والاعتراف بدولة فلسطين.

كما تابع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة أمر إيجابي من اجل وقف إطلاق النار بشكل شامل ونهائي، مستطردا “الحل في غزة سياسي وليس حلا عسكريا”. 
 

الأسرى أشرف العجرمي الحرب الصهيونية الشرعية الدولية