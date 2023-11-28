قادمة من سيناء.. تفاصيل جديدة في واقعة ضبط 60 طائر فلامنجو ببورسعيد

استلمت وزارة البيئة 60 طائر فلامنجو تمكنت الجهات المعنية من ضبطها محملة على سيارة عند مدخل نفق بورسعيد وإطلاقها في ملاحة بورفؤاد.

وكشف دكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، تفاصيل الواقعة، موضحا أن السيارة كانت قادمة من سيناء محملة بـ60 طائر فلامنجو وضبطتها الجهات المعنية عند مدخل نفق بورسعيد، واستلمتها المحمية.

وأكد على أنه عقب إنقاذ طيور الفلامنجو قبل بيعها في الأسواق، جرى الاطمئنان على حالتهم الصحية ثم اطلاقهم فى أكبر تجمع للفلامنجو في بورسعيد داخل ملاحة بورفؤاد، موجها الشكر لفريق العمل المميز بمحمية أشتوم الجميل.

يشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجهت الجهات المعنية بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية.