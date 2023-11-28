الجيش الكوري الجنوبي يؤجل إطلاق أول قمر تجسس صناعي له بسبب الظروف الجوية

أجل الجيش الكوري الجنوبي إطلاق أول قمر تجسس صناعي له لمدة يومين بسبب الظروف الجوية.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء - أنه "كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري يوم 30 نوفمبر الجاري في قاعدة (فاندنبرغ) الجوية في كاليفورنيا الأمريكية، لكن تم تأجيل الموعد إلى يوم 2 ديسمبر المقبل بسبب الظروف الجوية المحلية، وقد يتم تعديل الموعد مرة أخرى وفقا للظروف المحلية".

وكان من المقرر إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري للجيش الكوري الجنوبي على صاروخ "فالكون 9" لشركة (سبيس إكس) الأمريكية التي أسسها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا).

ومنذ بداية العقد الثاني من القرن الحالي، يعمل الجيش الكوري الجنوبي على "مشروع 425" الذي يهدف إلى الحصول على قمر صناعي للتجسس العسكري قادر على جمع معلومات فيديو - في كل الأحوال الجوية - عن شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.