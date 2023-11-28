بسبب الإدمان.. خمسيني يتخلص من حياته بالتبين

أقدم رجل خمسيني، مدمن للمواد المخدرة على التخلص من حياته شنقا، داخل منزله بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة زينهم.

وكان قد ورد بلاغ لرئيس مباحث التبين، مفاده العثور على جثة رجل متوفي داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة المواطن "ن.م"، 50 سنة، معلق من رقبته داخل غرفته، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه كان مدمن للمواد المخدرة وتخلص من حياته بسبب دخوله في حالة اكتئاب حاد، ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثة المجني عليه علي الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.