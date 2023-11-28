بـ10 ملايين جنيه.. رصف طريقي إدكو رشيد ورافد الدولي الساحلي في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور، مدير المديرية، متابعة أعمال رصف الطريق الدائري الرابط بين طريق إدكو رشيد وطريق رافد الدولى الساحلى بمدينة ادكو بطول 4 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ10 ملايين جنيه.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والاشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.