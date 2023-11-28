أوكرانيا: روسيا تنشر فرقاطة بثمانية صواريخ "كاليبر" بالبحر الأسود

أكد الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية نشرت الفرقاطة "أدميرال ماكاروف" في مهمة قتالية في البحر الأسود، وهي مجهزة بما يصل إلى ثمانية صواريخ "كاليبر".

وذكر الجيش - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - بأن قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا رصدت نشر الفرقاطة، لافتة إلى أنه على الرغم من العاصفة الشديدة، أحضر الروس فرقاطة الأدميرال ماكاروف إلى البحر الأسود للقيام بمهمة قتالية، وهي مجهزة بما يصل إلى ثمانية صواريخ كاليبر".

وفي هذا الصدد، ارتفع مستوى التهديد الصاروخي، حيث حث الجيش الأوكراني، قواته على الانتباه إلى تحذيرات الغارات الجوية والاحتماء في حالة الخطر.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 326 ألفا و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت الهيئة، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و523 دبابة و10 آلاف و285 من المركبات المدرعة و7 آلاف و876 من النظم المدفعية و907 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و597 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و302 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1113 من المعدات الخاصة و5 آلاف و905 طائرات مسيرة وإسقاط 1565 من صواريخ كروز وغواصة واحدة.