الاتحاد الأوروبي: إقامة دولة فلسطينية "الضمانة الوحيدة" للسلام الدائم

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى لويس ميجيل بوينو، إن إقامة دولة فلسطينية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام الدائم فى المنطقة، مشددا على إدانة الاتحاد الأوروبى الشديدة لجميع المخططات الإسرائيلية الرامية لبناء المزيد من المستوطنات فى الضفة الغربية.

وأضاف بونيو ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "الحل الدائم للصراع الراهن فى منطقة الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل"، مشددا على الأهمية القصوى لتصريحات مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل المنتقدة للسياسة الإسرائيلية التي تسعى لبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية من شأنها أن تقود كافة الجهود وآفاق إقامة دولة فلسطينية على أراضيها المحتلة.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي اعتبرت فيه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتراح وزير المالية الإسرائيلي ستريتش تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، استهتارا بالمواقف الدولية والأمريكية الداعمة لحل الدولتين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم إقرار مثل هذه المقترحات التصعيدية التي من شأنها إدخال المنطقة في مزيد من الصراعات ودوامات العنف التي يصعب السيطرة عليها.