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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. لحظة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

لحظة دخول المساعدات
لحظة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطـ ـاع غـ ـزة
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عرضت فضائية "مصر الأولى" مقطع فيديو للحظات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وقال كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى، إن عملية إدخال المساعدات لن تتوقف منذ الصباح الباكر، حيث إن هناك مساعدات طبية وغذائية دخلت إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أرسلت طائرة مساعدات جديدة إلى الأهل في قطاع غزة بالشراكة مع منظمة هيومن أبيل الإغاثية الدولية ومقرها المملكة المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع  مصر.

ووصل مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأحداث إلى 11 طائرة من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية.

المساعدات الإنسانية قطاع غزة معبر رفح مصر فضائية مصر الأولى