بالفيديو.. الأسير المحرر محمد أبو الحمص: سعيد جدا بإطلاق سراحي من سجون الاحتلال

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن الأسير المحرر محمد أبوالحمص، والذي تم إطلاق سراحه بموجب إتفاق الهدنة الذي أبرمته إسرائيل وحركة حماس.

ويقول "أبوالحمص" بعد وصوله إلى منزل عائلته التي كانت تجتمع لاستقباله في القدس الشرقية: "لا أستطيع وصف شعوري.. أنا سعيد جدًا"، مضيفًا: "أمل أن يتم إطلاق المزيد من المحتجزين من السجون الإسرائيلية، أصدقائي وأبناء عمومتي".

وعن اختياره ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية: "كنا نجلس لتناول الطعام عندما جاء أحد الجنود، وسأل من هو محمد أبو الحمص، فأجبته.. أنه أنا... ومن ثم ودعت زملائي، إلا أنه لم يسمح لي بأخذ أغراضي... وأخذوا مني حذائي وأعطوني زوجا جديدا، ثم أطلقوا سراحي".

وأوضحت والدة الأسير المحرر محمد أبوالحمص: "كيف أشعر؟ كأي أم.. أنا سعيدة جدًا بعودة ابني وأنه سينام هذه الليلة في منزلنا، عائلتنا كاملة.. هذا أهم شيء والحمد لله"، مؤكدة: "هذا أفضل شعور في العالم، أن يكون جميع أطفالك من حولك."

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، فضلاً عن 117 أسيرا فلسطينياً. كذلك، أُفرج عن 19 رهينة من خارج الاتفاق، غالبيتهم من التايلانديين الذين كانوا يعملون في إسرائيل.