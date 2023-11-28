تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق سموحة السكندري اليوم الثلاثاء في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والتي تقام على استاد المقاولون العرب.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وصلاح محسن وكريم فؤاد.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة التركيز وتقديم أفضل مستوى واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وعدم التسرع في إنهاء الهجمة، وحثهم على عدم فقد الكرة بسرعة وتفادي أخطاء التمريرات غير الصحيحة، كما حدث في مباراة ميدياما الغاني الماضية فى دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص كولر على دراسة فريق سموحة من خلال مشاهدة عدداً من المباريات الخاصة به في مسابقة الدوري، للوقوف على طريقة لعبه وأسلوبه فى التحضير وبناء الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في اختراق خطوط المنافس، وطريقته في الوضعية الدفاعية أيضا، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لهذه المواجهة.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة تقديم أفضل مستوى أمام سموحة وتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة خلال اللقاء، وضرورة اللعب الجماعي ونقل الكرة بسرعة في أقل عدد من التمريرات إلى منطقة جزاء الفريق المنافس، وأن يكون اللاعبين في كامل تركيزهم، لاسيما وأن المباريات الأخيرة تشهد غياب التركيز والفاعلية الهجومية أمم مرمى المنافس والتباري على إهدار الفرص السهلة.

ويرغب كولر في استعادة فريقه للانتصارات الغائبة عن الأهلي في آخر مباراة بعد تعادله الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتما قبل توقف الدوري، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري، وضرورة الخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة.