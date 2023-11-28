الأهلي يواجه سموحة الليلة بحثا عن تأمين صدارة الدوري

يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري ، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة التركيز وتقديم أفضل مستوى واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وعدم التسرع في إنهاء الهجمة، وحثهم على عدم فقد الكرة بسرعة وتفادي أخطاء التمريرات غير الصحيحة، كما حدث في مباراة ميدياما الغاني الماضية فى دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص كولر على دراسة فريق سموحة من خلال مشاهدة عدداً من المباريات الخاصة به في مسابقة الدوري، للوقوف على طريقة لعبه وأسلوبه فى التحضير وبناء الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في اختراق خطوط المنافس، وطريقته في الوضعية الدفاعية أيضا، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لهذه المواجهة.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة تقديم أفضل مستوى أمام سموحة وتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة خلال اللقاء، وضرورة اللعب الجماعي ونقل الكرة بسرعة في أقل عدد من التمريرات إلى منطقة جزاء الفريق المنافس، وأن يكون اللاعبين في كامل تركيزهم، لاسيما وأن المباريات الأخيرة تشهد غياب التركيز والفاعلية الهجومية أمم مرمى المنافس والتباري على إهدار الفرص السهلة.

ويرغب كولر في استعادة فريقه للانتصارات الغائبة عن الأهلي في آخر مباراة بعد تعادله الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتما قبل توقف الدوري، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري، وضرورة الخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة.

وفي المقابل، استعد فريق سموحة جيدا لمباراته أمام الأهلي من خلال خوض عدد من المباريات الودية وأداء تدريباته الجماعية واستغلال فترة توقف الدوري فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون الفترة الماضية، وآخرها الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف نظيف قبل توقف المسابقة المحلية.

وحرص أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، على تحضير لاعبيه معنويا ونفسيا قبل هذه المباراة من خلال المحاضرات الفنية، وتحذيرهم من صعوبة مباراة الأهلي وطالبهم بضرورة بذل الجهد وتقديم أفضل مستوى فني وبدني على مدار الـ90 دقيقة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وخطف الفريق الأحمر، واستغلال الأخطاء التي يقع فيها لاعبي الفريق الأحمر.

وطالب سامي لاعبي سموحة بضرورة استغلال المساحات بين خطوط الأهلي والاندفاع الأمامي للاعبي الأهلي في شن هجمات مرتدة على مرمى الفريق الأحمر، والوصول إلى مرمى محمد الشناوي وهز شباكه، مع التأمين الدفاع وتضييق المساحات أمام عناصر الخطورة في صفوف الأهلي.