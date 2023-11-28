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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع و 729 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 729 شاحنة و 125 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 486 شاحنة و 106 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 243 شاحنة ، 19 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس  بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين دليلة والحرية  ، كما شهد ميناء نويبع  تداول 2260 طن و 283 شاحنة  وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري