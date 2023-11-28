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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بضعف مؤشرات قطاع الرعاية الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، أمس الإثنين، متأثرةً بضعف أسهم قطاع الرعاية الصحية.
فقد انخفض المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.3 في بالمئة بعد هبوط أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.6 في المئة.
وخسرت أسهم (إيفوتيك) 3.2 في المئة، وأسهم (أسترازينكا) 2.0 بالمئة نتيجة خفض الأسعار المستهدفة لشركة (جيفريز)، كما انخفضت أسهم شركة (باير) ثلاثة بالمئة نتيجة خفض شركة (بيرينبرج) للسعر المستهدف.
في المقابل، ارتفعت أسهم القطاع العقاري 1.2 في المئة، كما قلصت أسهم (رايت موف) العقارية البريطانية الخسائر، لتكون الرابح الأكبر بارتفاع نسبته 4.8 في المئة، بعد أن رفعت البوابة العقارية توقعاتها لمتوسط العائدات السنوية لكل معلن.

الأسهم الأوروبية ضعف مؤشرات قطاع الرعاية الصحية