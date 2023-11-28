مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 68ر56 نقطة، ليصل إلى 47ر35333 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 91ر8 نقطة، ليصل إلى 43ر4550 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 83ر9 نقطة، ليصل إلى 02ر14241 نقطة.