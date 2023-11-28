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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 68ر56 نقطة، ليصل إلى 47ر35333 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 91ر8 نقطة، ليصل إلى 43ر4550 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 83ر9 نقطة، ليصل إلى 02ر14241 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع