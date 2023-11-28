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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قمر كوريا الشمالية الاستطلاعي يلتقط صورًا للبيت الأبيض والبنتاجون

كيم جونج أون
كيم جونج أون
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونج يانج الأسبوع الماضي التقط صورًا للبيت الأبيض والبنتاجون وقواعد عسكرية في الولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأشارت الوكالة إلى أن زعيم البلاد كيم جونج أون قد اطلع على الصور، بما فيها صور لقاعدة "أندرسن" الجوية الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة، وقاعدتي "نورفولك" و"نيوبورت"، حيث تم رصد ما مجموعه 4 حاملات طائرات أمريكية وأخرى بريطانية، حسب الوكالة.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت الأسبوع الماضي عن عملية إطلاق ناجحة لقمرها الصناعي العسكري للاستطلاع.

وقد ذكرت كوريا الشمالية أن القمر بدأ بالتقاط صور لمواقع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينما يقول مسؤولون في سيؤول إنه ليس بوسعهم حتى الآن التأكد من فاعلية القمر وقدراته.

ودانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي، مشيرتين إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمنع بيونج يانج من استخدام التقنيات الباليستية.

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